Alessandria - Parma, non solo per la classifica

ALESSANDRIA - Alessandria - Parma sarà anche Longo contro Iachini, due allenatori che si assomigliano. Non tatticamente, ma per il percorso, "tutti e due abbiamo fatto la gavetta e tutti e due non ci facciamo condizionare dalle sfide molto impegnative". Vicini per approccio, come dice Longo, anche se alla guida di due squadre che hanno obiettivi diversi, e anche questo il tecnico dei Grigi lo sa bene.

Proprio Longo non considera il Parma come una rivale nella corsa alla salvezza, come Iachini non pensa di trovare una avversaria in fatica. Al contrario, sa che l'Alessandria ha gioco, ha personalità, ha entusiasmo per i quattro gol a Reggio Calabria, ha identità. Però il suo Parma "sta crescendo", anche se nelle quattro gare con lui in panchina sono arrivati tre punti, con altrettanti pareggi.

Alessandria - Parma: "Marconi e Corazza insieme? Si può" Longo: "Ritmi altissimi. Anche uno solo sottoritmo e il Parma non ci fa giocare". Controlli dopo una positività tra i giocatori

Ha portato anche Schiattarella, che ha partecipato solo alla rifinitura di questa mattina, ma le chance di vederlo in campo sono poche. Più probabile che nei tre centrali di centrocampo tocchi a Vazquez sostituirlo, favorito su Brunetta al rientro. Fino alla vigilia qualche dubbio su Buffon, che però è partito regolarmente. Non dovesse farcela, tra i pali un altro ex, Colombi.

Effetto covid

Sulla serie B irrompe di nuovo il covid. Già l'Ascoli aveva fatto i conti con alcune positività, ma in questo turno molte squadre hanno giocatori in quarantena. Al Monza un focolaio, cinque calciatori, tanto che, su disposizione dell'Asl locale, la squadra non è partita per Benevento e la gara è stata rinviata a data da destinarsi. E il resto del gruppo è in isolamento fino a martedì 21. Un caso anche a Brescia, due alla Spal (che è stata travolta dal Frosinone), uno anche nel Lecce. E uno pure nell'Alessandria.

Con i risultati di oggi - Cosenza ancora sconfitto, dal Pisa, ritorno al successo del Crotone, a spese del Pordenone, e batosta della Spal - domani può essere l'occasione per allargare il gruppo delle squadre che lottano per restare in B. Una partita che va oltre i 90' al Moccagatta quasi esaurito.