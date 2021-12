Caso “Albano”: in 4 a processo il 13 luglio

ALESSANDRIA - Caso “Albano”: le quattro persone coinvolte nel procedimento sono state rinviate a giudizio, udienza il 13 luglio 2022 davanti al Tribunale in sede collegiale. Nessuno ha chiesto riti alternativi. L’udienza preliminare si è tenuta questa mattina.

Nicoletta Albano, la regina della politica gaviese è accusata di concussione. Con la Albano, ma per reati diversi (falso in atto pubblico in concorso) erano finiti nell’indagine anche Giovanna Sutera, che ha rivestito il ruolo di segretario comunale, Pierpaolo Bagnasco, capo dell’ufficio tecnico, ed Eugenio Rabbia, allora consigliere comunale di maggioranza (la posizione di quest’ultimo sarebbe più sfumata).

Sono difesi dagli avvocati Giuseppe Greppi, Giuseppe Cormaio, Marco Conti, Giuseppe Romano, Alfredo Pietrini Pallotta e Borgogno.