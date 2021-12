Alessandria, caccia alle figurine dei Grigi

ALESSANDRIA - Due settimane all'inizio del calciomercato e le domande sono per entrate e uscite, ma anche per le conferme, e i prolungamenti di contratto.

E' il caso di Andrea Arrighini, alla terza stagione in maglia grigia, scadenza a giugno 2022. Fino ad ora non è stato raggiunto accordo per allungare la sua militanza alessandrina e altri club di B hanno messo gli occhi sull'attaccante. C'è pure la Spal, a cui il numero 11 grigio ha segnato il primo gol della stagione, dedicato alla sorella.

Corteggiamenti anche da Frosinone, Ascoli e Reggina: molto dipenderà dall'evoluzione del rapporto con l'Alessandria.

Album a ruba

Una impennata di vendite dell'album delle figurine Panini. Non solo bambini e ragazzi, la carta d'identità non conta, anzi sono moltissimi i 'grandi' che mai avevano avuto la possibilità di attaccare le foto dei protagonisti in una pagina tutta dedicata ai Grigi.

C'è anche chi, come Maurizio Negri, Mao, ha fatto incetta di pacchetti e ha trovato tutti i giocatori. "Ne ho anche un paio doppi". Per questo ha creato una pagina facebook per gli scambi.

L'iniziativa dell'Alessandria

Anche la società ha realizzato una pubblicazione solo per l'Alessandria, che sarà in distribuzione nelle edicole fra pochi giorni, con oltre 250 immagini, per ripercorrere la storia, e i suoi interpreti, e rivivere anche la promozione e la serie B 2021 - 2022, con i protagonisti, in campo e sugli spalti.

Le figurine si potranno acquistare nelle edicole e nei punti vendita Gulliver. E' una delle iniziative per i 110 anni dell'Alessandria, il 18 febbraio