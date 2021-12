Al 'Volta' la logistica spiegata ai giovani

E' stato molto partecipato l'incontro all'Istituto Volta di Alessandria "Professionalità e orientamento alla logistica del territorio", organizzato dalla Fondazione Slala e rivolto ai ragazzi proprio per conoscere meglio il mondo delle "merci in viaggio" e dei corsi superiori proprio in trasporti e logistica.

Le opportunità professionali e lavorative in campo logistico, infatti, stanno aumentando in provincia di Alessandria, grazie anche proprio alla fondazione e alla Commissione PCTO (Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento) coordinata da Paolo Ronchetti.

All'incontro sono intervenuti Paolo Ronchetti, coordinatore della commissione PCTO, l'assessore all'istruzione Silvia Straneo, l'avv. Cesare Rossini, presidente Slala.

I relatori: ing. Nicola Bassi, commissione logistica Slala ("Tecnologie digitali al servizio della logistica"), ing. Gianfranco Murador, manager esperto di supply chain ("Una logistica innovativa per una supply chain globalizzata"), ing. Flavio Arlandini ("Sostenibilità del trasporto nella logistica") e Simone Navone studente dell'Itis Volta ("Presentazione del percorso PCTO presso l'interporto di Vado Ligure") del corso di Trasporti e Logistica.

Ha moderato Simone Gatti, dopo l'introduzione della dirigente Maria Elena Dealessi.