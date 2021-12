Le rapine vestito da Babbo Natale: arrestato il rapper Ray Carino

NOVI LIGURE - Vestito da Babbo Natale aveva rapinato nei giorni scorsi una farmacia in zona Trionfale a Roma. L'uomo è stato fermato il 13 dicembre dai Carabinieri dopo un altro colpo. E' accaduto in zona Corso Francia, nella capitale.

L'uomo, un 45enne di Novi Ligure, (è il rapper Ray Carino, al secolo Giuseppe Congias) è entrato in una tabaccheria colpendo con il calcio della pistola alla testa il titolare ed è scappato. Nella zona - come scrive Ansa - c'erano in atto già servizi di controllo per individuare il rapinatore che si spostava con le auto del car sharing. Dopo un inseguimento è stato bloccato dai militari del nucleo operativo della compagnia Trionfale.

E' stato trovato in possesso del denaro rubato e di una pistola carica, oltre che di testi rap sul tema delle rapine.

In casa oltre 1,2 chili di hashish suddiviso in panetti. E' accusato di 5 rapine commesse in pochi giorni.

Sono in corso indagini per chiarire se sia responsabile di altri episodi analoghi.