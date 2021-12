Cittadella chiusa. Ma l'ufficio turistico non lo sapeva

ALESSANDRIA - Cittadella chiusa nel fine settimana. A sorpresa. Uno dei monumenti simbolo della città - meta di visitatori anche da fuori provincia - non era agibile nei due giorni successivi alla nevicata. Probabili motivi di sicurezza: la neve (non spalata) e il ghiaccio avrebbero aumentato la pericolosità in un complesso monumentale che anche d'estate può nascondere potenziali pericoli. Meglio tenere il cancello chiuso. Opinabile, ma comprensibile.

Il problema è che la chiusura non sarebbe stata comunicata tempestivamente a chi di dovere. Al Fai, per esempio, e all'ufficio turistico. Non parliamo del sito web o di altri canali comunali rimasti muti su questo fronte. Tra l'imbarazzo di chi ha invitato ad una visita innevata, ma poi ha trovato chiuso, senza neppure un cartello che spiegasse le ragioni del blocco.