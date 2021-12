Vaccini: oggi in Piemonte oltre 34mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, venerdì 10 dicembre, più di 34mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 34.740 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 2.403 è stata somministrata la prima dose, a 2.179 la seconda dose, a 30.158 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.333.995 dosi, di cui 3.060.249 come seconde e 869.757 come terze, corrispondenti al 96,9% di 7.569.990 finora disponibili in Piemonte. Intanto oggi sono arrivate e sono in via di distribuzione sul territorio 55.100 dosi di Moderna.

Prenotazioni fascia di età 5-11anni, oltre 4.000 nel primo giorno

Alle 15 di oggi, primo giorno di pre-adesione sul portale ilPiemontetivaccina.it erano oltre 4.000 le prenotazioni per le vaccinazioni nella fascia di età 5-11 anni.

Le vaccinazioni inizieranno il 16 dicembre negli hub ospedalieri specifici per i bambini, individuati dalle aziende sanitarie, o dal proprio pediatra se vaccinatore.

Nei giorni successivi alla preadesione arriverà l’sms di convocazione con data, luogo e ora dell’appuntamento.

Tamponi gratuiti per gli studenti

La Giunta regionale ha approvato oggi la delibera che prevede la possibilità di tamponi gratuiti per gli studenti tra i 12 e i 18 anni dopo la prima dose, nei 15 giorni di attesa della validazione del green pass, come avviene per i lavoratori, in modo che possano salire sui mezzi pubblici del trasporto scolastico.

«Per uno studente andare a scuola è come per un adulto lavorare – affermano il Presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi - Abbiamo applicato a chi lavora questa misura, per analogia lo facciamo anche per i ragazzi che devono prendere i mezzi pubblici per andare a lezione e, in attesa del Green pass, hanno bisogno del certificato da tampone».

Terapia intensiva, quasi l’80% non è vaccinato

Dai dati aggiornati ad oggi in Piemonte quasi l’80% dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati. In particolare, dei 44 ricoveri attuali 34 riguardano pazienti non vaccinati (21 uomini e 13 donne), altri 10 sono invece pazienti vaccinati (5 uomini e 5 donne), ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse