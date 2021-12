Alessandria - Cittadella, la sfida

ALESSANDRIA - La novità dell'ultima ora, nell'Alessandria, è l'assenza di Mustacchio, che era tra i convocati e ma non è neppure in panchina, sostituito da Pierozzi. Il resto derlla squadra è quello delle ultime tre gare.

Cambia molto il Cittadella, con Okwonkwo dall'inizio in coppia con Antonucci, con Baldini alle spalle

PLAY = BY - PLAY - LIVE

ALESSANDRIA - CITTADELLA 0-1



Marcatori: pt 2' Vita



Primo tempo

33' Di Gennaro perde palla male sulla trequarti, s'invola Vita, la conclusione è alta



30' Questa volta il salvataggio è di Pierozzi sul taglio di Antonucci da destra

28' Insister l'Alessandria e conquista il secondo angolo

26' Provvidenziale Casarini in recupero du Okwonkwo

25' Sul taglio di Chiarello in area, va a vuoto Pierozzi, Milanese dal limite, un metro sul fondo

23'Sul cross da sinistra di Lunetta, il colpo di testsa di Pierozzi è tra le braccia del portiere

18' Apertura di Chiarello per Lunetta a sinistra, entra in area, ma il tiro cross è bloccato da Kastrati

14' Punizione di Casarini, Kastrati in due tempi

12' Occasione per il pareggio: Pierozzi taglia sul secondo palo per Arrighini, che incrocia al volo e Kastrati respinge. L'Alessandria adesso è viva

9' L'Alessandria impiega 9 minuti per andare al tiro e accusa molto la rete del Cittadella. Ci prova Parodi, Kastriati blocca

2' Cittadella in vantaggio: gol a freddo, numero di Antonucci a sinistra, in mezzo per la girata di piatto di Vita alle spalle di Pisseri

1' Calcio d'inizio del Cittadella

1' Meravigliosa coreografia della Nord

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi, Casarini, Milanese, Lunetta; Chiarello, Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto. Russo, Ba, Beghetto, Bruccini, Orlando, Palombi, Ghiozzi, Kolaj, Celesia. All.: Longo

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Adorni, A.Benedetti; Mazzocco, Danzi, Vita; Baldini; Okwonkwo, Antonucci. A disp.: Maniero, Cuppone, D'Urso, Beretta, Frare, Donnarumma, Mattioli, Tavernelli, Smajlaj, Pavan, Mastrantonio. All.: Gorini

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Grossi di Frosinone e Muto di Torre Annunziata, quarrto ufficiale Flero di Pistoia. Var Serra di Torino, assistente Var Di Gioia di Modena

Note: Serata fredda, terreno in discrete condizioni. Spetattori: Ammoniti: Danzi per gioco falloso. Angoli: Recupero: