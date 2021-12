"Scusateci, vinceremo domenica"

LIGNANO SABBIADORO - Chiedere scusa non è da tutti. Perché riconoscere di aver sbagliato, di non essere stati all'altezza, anche su un campo da calcio, è difficile.

I giocatori dell'Alessandria lo hanno fatto, direttamente nei confronti dei 50 che erano sugli spalti dello stadio 'Teghil' di Lignano, ma anche di chi ha seguito da casa la gara con il Pordenone. Fra quelli che hanno parlato, Andrea Arrighini.

Poche parole, una frase che inizia con "Scusateci" e continua con "vinceremo domenica". C'è l'ammissione di una prestazione sottotono, e dell'occasione sprecata in una giornata in cui la vittoria avrebbe quasi fatto uscire dalla zona calda, e c'è l'impegno, forte, per un altro esame ravvicinato. il 5 al Moccagatta con il Cittadella.

Restano, in una serata che è stata un passo indietro per gioco e atteggiamento, i cori dei tifosi, che non accettano risuotati compromessi e non smettono di credere nell'obiettivo.