Torna Natale ai Giardini. Da venerdì 3

Dopo un anno di stop a causa dell'emergenza sanitaria, ritorna in grande stile 'Natale ai Giardini': oggi, lunedì 29, la presentazione in sala Castellani alla Camera di Commercio, mentre venerdì andrà in scena l'inaugurazione ufficiale.

"Dopo il grande successo del 2019 - spiega Manuela Ulandi, segretario provinciale di Confesercenti - è motivo d'orgoglio e di soddisfazione tornare a vivere in presenza una rassegna così importante. Per un mese, fino al 6 gennaio, i giardini di corso Crimea diventeranno punto di riferimento prezioso: 16 esposizioni, 14 casette, due allestimenti luminosi, il ritorno della ruota panoramica e tante altre attrazioni. Per riqualificare una prestigiosa area verde cittadina attraverso quello che è a tutti gli effetti un evento di marketing urbano".

