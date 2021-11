Addio a Stefano Borla, preparatore anche nei Grigi

ALESSANDRIA - Lutto nel mondo del calcio. Anche quello grigio: a soli 50 anni è morto, per le conseguenze di un grave incidente, Stefano Borla, preparatore dei portieri in serie C. Aveva allenato anche Andrea Servili.

Un passato da giocatore nelle giovanili del Torino, fino alla Berretti, e nel club granata era poi tornato nel nuovo incarico, collaborando con alcuni tecnici fra cui Sesia e Semioli.

Fra le tappe della sua carriera anche l'Alessandria, in due momenti diversi, Ivrea, Chieri, Barletta, settore giovanile della Juventus e poi di nuovo nel vivaio granata.

Attualmente era al Chisola, responsabile anche della scuola calcio. E proprio al campo della società toprinese si stava recando, in bicicletta, venerdì, quando è avvenuto l'incidente. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, Borla si è spento dopo tre giorni di agonia.

Lascia la moglie Laura e la figlia Beatrice, di 10 anni. E il ricordo di un professionista serio, preparato, innamorato del suo lavoro e con un sorriso genuino e contagioso.