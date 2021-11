Alessandria - Cremonese, che trionfo

ALESSANDRIA - E' un conto che si chiude. Che Longo e i suoi uomini saldano quattro anni dopo. Con una partita enorme che annulla anche la Cremonese, non la fa giocare e la colpisce con un eurogol di Mustacchio. L'uomo della svolta si conferma, l'allenatore gli parla, gli suggerisce e lui incanta e fa sparire prima Buonaiuto e poi Gaetano. Due vittorie di fila mai c'erano state, il trittico inizia nel migliore dei modi, per un gruppo che ha passo, testa, gioco e un pubblico da B. E in B merita di stare

Squadra che vince non si cambia

Squadra che vince si può non cambiare. Così ha deciso Moreno Longo, per convinzione, perché questi sono gli uomini che hanno dato le indicazioni migliori anche in settimana, oltre che a Ferrara.

Tornano a disposizione Ba e Bruccini, soluzioni in più a centrocampo, e, anche, per la trasferta a Lignano Sabbiadoro il 30. Ancora out Mantovani, che sembrava vicino al rientro in gruppo.

Cremonese con qualche novità: in difesa giocano Valeri e Crescenzi, di solito in alternativa, e Ravanelli, e stanno fuori (in panchina) Sernicola e Bianchetti. In attacco è Ciofani, con cui Longo ha vinto il campionato a Frosinone, a vincere il ballottaggio con Di Carmine.

ALESSANDRIA - CREMONESE 1-0

Marcatori: st 4' Mustacchio

PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

49' E' finita L'Alessandria batte la Cremonese

48' Traversa di Gaetano

48' Enorme Pisseri su Baez

45' Quattro minuti di recupero

40' Segna ancora l'Alessandria: tocco di Lunetta per Palombi, che salta Carnesecchi e infila in rete, ma per l'arbitro ha toccato con la mano

34' Doppio cambio in attacco: fuori Arrighini e Corazza, dentro Kolaj e Palombi

32' Grande Pisseri sul tocco ravvicinato di Valeri

30' Ammonito Chiarello

28' Longo si protegge: dentro Benedetti per Milanese. Si alza Parodi, Chiarello va a centrocampo

26' Lunetta vicino al gol, si oppone Carnesecchi

19' Occasione per il raddoppio: progressione di Mustacchio, palla in area per Corazza, diagonale, che Carnesecchi sventa in angolo

16' Con gli ingressi di Gaetano e poi di Di Carmine Pecchia sceglie un atteggiamento molto offensivo e passa al 4-4-2, con Strizzolo e Zanimacchia esterni, che in fase di possesso è un 4-2-4

10' Reazione Cremonese: tre angoli

4' GOOOL Alessandria: un eurogol dell'esterno, che entra in area, salta Valeri e pennella il pallone nell'angolo più lontano, nel sette, dove Carnesecchi non può arrivare

1' Batte l'Alessandria il calcio d'inizio. Nella Cremonese dentro Gaetano e fuori Buonaiuto. Grigi con lo stesso undici

Primo tempo

Tre occasioni per l'Alessandria, nessuna per la Cremonese, che inizia aggressiva, ma poi gli uomini di Longo non permettono ai grigiorossi di sviluppare gioco. Intensi i duelli sulle fasce, tra Mustacchio e Buonaiuto e tra Parodi e Zanimacchia. Longo chiede ai suoi di giocare alti, per aggredire gli ospiti che, a parte i minuti iniziali, sono frenati bene. A tenere il punteggio sullo 0-0 sono due interventi di Carnesecchi, soprattutto il secondo, su Casarini

46' l'ultimo pallone lo gioca la Cremonese, su una palla in area da punizione, Arrighini libera. Finisce qui

45' Un minuto di recupero

43' Ammonito Arrighini

35' Occasione Casarini di testa sugli sviluppi dell'angolo, vola il portiere e toglie palla dall'angolino

34' Palla gol per Corazza, Carnececchi si oppone con il corpo in angolo

24' Non è rigore: Milanese lancia Arrighini in area, atterrato da Carnesecchi, ma l'arbitro non concede per una posizione di fuorigioco dell'attaccante

18' E' alto sulla traversa il colpo di testa di Arrighini, sugli sviluppi del primo angolo

16' Valeri servito da un cambio di gioco, entra in area e calcia sul primo palo, dove Pisseri c'è e tocca in angolo

11' Occasione Grigi: Mustacchio per Chiarello in area, cross in area, prima conclusione respinta, riprende l'esterno, e la sua rovesciata è alta sulla traversa

8' Fagioli in area tocca per Buonaiuto, tocco sottoporta, Pisseri blocca

6' Ammonito Parodi per un intervento su Zanimacchia

5' In velocità l'Alessandria prova a arrivare in area centralmente, Chiarello per Arrighini, anticipato da Carnesecchi

1' Calcio d'inizio della Cremonese

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese (27'st Benedetti), Lunetta; Chiarello, Corazza (34'st Kolaj) (34'st Palombi). A disp..:Celesia. All.: Longo

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Crescenzi (31'st Baez), Okoli, Ravanelli, Valeri; Valzania (16'st Di Carmine), Castagnetti (11'st Strizzolo), Fagioli; Zanimacchia (31'st Nardi), Ciofani, Buonaiuto (1'st Gaetano). A disp.: Ciezkowski, Sarr, Strizzolo, Meroni, Bianchetti, Bartolomei, Sernicola, Di Carmine,Deli. All.: Pecchia

Arbitro: Volpi di Arezzo

Assistenti: Rossi di Rovigo e Sechi di Sassari, quarta ufficiale Ferrieri Caputi. Var Fabbri di Ravenna, assistente Var Peretti di Verona

Note: Giornata fredda, cielo coperto, terreno in buone condizioni. Spettatori: 2400 circa incasso 23.317 euro.Ammoniti: Parodi, Valeri, Arrighini, Corazza, Benedetti per gioco falloso Angoli: 8-4 per la Cremonese. Recupero: pt 1', st Prima dell'inizio consegnati i palloni della serie B contro la violenza sulle donne a Maria Grazia Spanò e Carlotta Sartorio di Me.dea