Tampone ai bambini, coda infinita

ALESSANDRIA - Auto in colonna, una porzione dell'Europista bloccata. Proteste a non finire, telefonate alla Polizia municipale.

Ecco lo scenario attuale ad Alessandria, dopo che l'Asl ha convocato ("ieri sera, d'urgenza" come spiega un genitore) bambini e ragazzi di molte scuole (Valenza compresa) per sottoporsi al tampone. Destinazione, l'hub di via Palermo ad Alessandria. Il sistema è quello del "drive": il tampone viene effettuato senza la necessità di far scendere gli utenti dall'auto.

Le operazioni sono andate a rilento, probabilmente. O, comunque, c'è stato un problema organizzativo. "Fato sta che siamo in coda da almeno un'ora e mezza" racconta una mamma, arrivata alle 12.15 e alle 13.45 ancora in fila, tra l'esasperazione di chi le sta intorno.

"Non si può operare in questo modo, specie quando ci sono di mezzo bambini" dice un altro.