Remo e i tre cani trovano casa

ALESSANDRIA - Remo mendicava davanti al supermercato Unes degli Orti e dormiva sotto la tettoia del palazzetto dello sport. Aveva sempre con sé i suoi tre cani. Non li lasciava mai, tant'è che quando gli hanno proposto un alloggio nel quale, però, non sarebbero potute entrare le bestiole, ha detto "no grazie", affatto propenso a rinunciare alla fedele compagnia.

Il sostegno

Ora però Remo e i suoi tre cani una casa l'hanno trovata, grazie all'interessamento di amici. Uno, in particolare, gli ha offerto il vecchio stabile di sua proprietà a Viarigi, nell'Astigiano. E c'è spazio anche per le amate bestiole. Si rallegrano, tra gli altri, Daniela del rifugio Cascina Rosa, che ha aiutato Remo nella "gestione" dei cani; Gianni, che si è speso per lui; e la Comunità di San Benedetto al Porto che, ad Alessandria, porta conforto a una quindicina di clochard.

Sul "Piccolo", i dettagli.