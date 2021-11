Valfrè, iniziati i lavori per spostare l’hub vaccinale

ALESSANDRIA - Il Centro vaccinale della Valfrè si rifà il trucco: a otto mesi dall'apertura, sono iniziati i lavori per lo spostamento dell'hub all'interno della palazzina dell'Archivio di Stato, sempre negli spazi dell'ex caserma.

La task force del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile, infatti, è all'opera per il trasferimento di tutto ciò che serve per far sì che lunedi 22 novembre ripartano, in un ambiente ancora più confortevole, le somministrazioni del vaccino.

"Ancora una volta il volontariato sta facendo un lavoro straordinario - sottolinea il coordinatore Andrea Morchio - La stessa struttura che ha garantito al Piemonte la distribuzione di 5 milioni di mascherine nel marzo 2020, la stessa che in condizioni estreme ha realizzato l'hub tamponi nel gennaio scorso e il 27 marzo ha inaugurato il centro vaccinale più grande della provincia, oggi con spirito di sacrificio e solidarietà è sempre a disposizione per la comunità. Un ringraziamento speciale va a chi sta facendo questa strada con noi, ovvero Croce Rossa e Croce Verde di Alessandria".