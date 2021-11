Musica colta, ultimo appuntamento

SAN MICHELE - Ultimo appuntamento della rassegna di musica colta organizzata alla parrocchia di San Michele (Alessandria) da "Prof in coro", il sodalizio musicale diretto da Luigi Cociglio e nato al conservatorio Vivaldi. Per la serata di chiusura (ore 21, in chiesa) si esibirà il gruppo San Gregorio Magno di Trecate (Novara) che, formato da 60 elementi, renderà omaggio a Giuseppe Verdi.

Sul "Piccolo" di venerdì, l'intervista a Luigi Cociglio. Nel video, l'esibizione dei "Prof in coro" che propongono "Ave Maria"

del compositore Giulio Caccini.