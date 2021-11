Uspidalet, i costumi di Babbo Natale per il progetto "Uscom1"

ALESSANDRIA - Conto alla rovescia, in casa Fondazione Uspidalet, per la manifestazione di domenica 5 dicembre in piazza Marconi: “Natale con la Fondazione Uspidalet - Babbo Natale per un giorno” ha infatti lo scopo di raccogliere fondi attraverso le donazioni fatte per i costumi di Babbo Natale per sostenere il progetto Uscom A1, il monitoraggio emodinamico avanzato che permette ai medici di misurare la gittata cardiaca senza l’uso di cateteri e in maniera ripetibile, oltre ad essere utilizzato da tutti i medici con diversi tipi di esperienza. Uscom A1 è un monitor di ultima generazione che funziona come un ecografo, usando gli ultrasuoni.

«Dobbiamo pensare al cuore come a una pompa e ai vasi sanguigni come a dei tubi», spiega il dottor Luigi Montagnini, che insieme alla dottoressa Maria Pia Dusio, della Terapia intensiva pediatrica, ha proposto l’uso di questo nuovo macchinario all’Infantile ‘Cesare Arrigo’.

«Fino ad oggi abbiamo avuto a disposizione dei sistemi invasivi - continua Montagnini - Per capire quanto sangue pompa il cuore, quanto ne passi attraverso i vasi sanguigni e di che qualità sono i vasi sanguigni stessi, se tonici o meno, si usano dei cateteri che, introdotti all’interno del corpo, possono darci le informazioni di cui abbiamo bisogno. Il monitor Uscom A1 è molto comodo perché si posiziona la sonda sull’arco aortico, ossia all’incirca sul collo tra mento e torace, e così si riesce a misurare la velocità del sangue in tempo reale e capire se la terapia che si sta somministrando è giusta».