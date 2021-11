CUSPO Basket, Gli Aironi vincono il derby col NBT Tortona

VALENZA - Ritorno sul parquet amico dopo una brevissima pausa (2 giorni dall'ultima partita in casa) per la formazione alessandrina del CUSPO Basket, festeggiato con una rotonda vittoria, mai messa in discussione per tutto l’arco della gara.

Quintetti di partenza. CUSPO Basket: Mogni, Barberis, Riva, Campi e Palmesino. NBT Tortona con Mossi, Raschini, Simonelli, Yally e Bianchi.

La gara è virtualmente chiusa già al termine del primo tempo con gli universitari in vantaggio sul punteggio di 39-23, con le buone prestazioni dei giovani del roster Neri, Tava e Confconi.

Dopo la pausa di metà gara si continuava sulla falsariga dei due quarti precedenti con il punteggio che assumeva contorni molto penalizzanti per i tortonesi. Una meritata vittoria di squadra per gli Aironi che hanno potuto contare su un’ottima prestazione di Mogni, miglior realizzatore dell’incontro con 23 punti, e Palmesino, autore di una prestazione di sostanza (12 punti e 8 rimbalzi). Da sottolineare anche il contributo di Candiotto e Riva, che hanno distribuito assist fondamentali ai compagni.

Così a fine gara il Segretario Generale CUSPO Alessio Giacomini: “Il progetto della sezione Basket prosegue e cresce nella consapevolezza di poter far bene in tutte le sue componenti. Sono molto contento della prestazione della prima squadra contro il Nuovo Basket Tortona risposta doverosa alla prestazione opaca di domenica. Il campionato è lungo e con avversari temibili ma ritengo che se questa squadra continuerà a lavorare su quello di buono che abbiamo visto martedì ci potremmo togliere ulteriori soddisfazioni.

Il Minibasket diretto tecnicamente da Andreas Brignoli ha iniziato molto bene sono molto contento della risposta dei ragazzi e dei loro genitori alla nostra proposta sportiva.”

Le parole del Team Manager Gabriele Longhini: “Risposta concreta da parte di tutto il gruppo dopo due sconfitte che potevano essere altrettante due vittorie, ora non dobbiamo però abbassare l'intensità siccome venerdì avremo subito la trasferta insidiosa a Beinasco che completerà questo mini tour de force di 3 partite in 6 giorni ed essere nuovamente in focus mentalmente.”

Archiviato il secondo successo in stagione, venerdì sfida alla Palestra dell'Istituto Sociale di Torino alle 21,15 contro la Beinaschese Basket, un altro importante test per cercare di capire le vere ambizioni dei mandrogni.



TABELLINI

Cus P.O. Alessandria – NBT Tortona 94-41

(20-9, 39-23, 61-33)

Cus P.O. Alessandria: Tava 7, Barberis 3, Mogni 23, Palmesino 12, Neri 3, Grattarola 4, Campi 8, Confconi 2,

Riva 13, Moro 6, Candiotto 13. All. Ponta

MINIBASKET: UNA CRESCITA CONTINUA

Anche il settore Minibasket è partito a gonfie vele con nostri istruttori capitanati dal Responsabile Tecnico Andreas Brignoli coadiuvato da Giacomo Crozzolin, che guideranno tutti i nostri piccoli atleti nelle categoria Pulcini Scoiattoli Aquilotti ed Esordienti per un totale di 30 bambini.

“Finalmente si torna in palestra – racconta il Responsabile dell’Area Mini Basket Ferdinando Luccisano - è un grande momento per tutti noi, vedere i nostri piccoli atleti disputare un allenamento è motivo di orgoglio. Voglio ringraziare tutto lo staff che in questo periodo così lungo si è prodigato al massimo per organizzare i corsi riuscendo a far nascere la passione per questo sport.”

Così Andreas Brignoli: “Gli OpenDay hanno avuto un grande successo. Chi ha provato le due lezioni gratuite è tornato in palestra con noi. A questo proposito ringraziamo l'Ufficio Sport de l Comune di Alessandria per averci concesso la palestra della Scuola Morbelli, un vero gioiellino. I numeri sono in continua crescita – continua Brignoli - e ci stiamo organizzando per creare altri corsi per le fasce d'età più alte in modo tale che anche i più grandi possano giocare a questo meraviglioso sport.”