All'Ambra la stagione riparte da cinema e teatro

ALESSANDRIA - Cinema, teatro e solidarietà: sono i tre ‘pilastri’ da cui riparte il teatro Ambra di Alessandria grazie alla rassegna cinematografica de ‘I Martedì (Reloaded)’, alla stagione con appuntamenti legati al territorio e alle sue tradizioni e a Parent Love, kermesse artistica e di solidarietà che da gennaio, prenderà il via proprio dal palcoscenico di viale Brigata Ravenna 8 e toccherà i teatri di tutta Italia, al sostegno della ricerca scientifica e della speranza di un futuro migliore per i bambini e i giovani che convivono con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker.



Sabato 20 novembre, si partirà dalla passione per il cinema con la proiezione di "Fa’ la cosa giusta" di Spike Lee, anticipata alle ore 20 dalle esibizioni di Umbi, Overture, Lumière e Tia, esponenti della scena hip hop locale.

Sull’onda del successo delle serate di Drive In proposte la scorsa estate, la storica rassegna "I Martedì all’Ambra" ritornerà (il primo speciale appuntamento è di sabato) e verrà proposta con un nuovo format grazie al progetto del gruppo Requiem.for.a.film che, con la direzione del suo fondatore Pietro Lombardi, la trasformerà in una rassegna cinematografica tematica.





Domenica 21 novembre, alle ore 21, prenderà il via la stagione teatrale con "Aulularia": in scena Simone Guarino, Giacomo Bisceglie, Marta Coassolo, Riccardo Massone e Linda Morando per un’interpretazione dell’opera di Plauto in stile Commedia dell’Arte. Questa nuova riscrittura del testo di Plauto mette in luce temi attuali quali l’ossessivo attaccamento ai beni materiali e il potere che da sempre essi esercitano, tematiche che stanno molto a cuore al regista, Luca Zilovich. E proprio il regista, insieme all’attore Giacomo Bisceglie, terranno sabato e domenica un workshop sulla Commedia dell’Arte e sull’uso delle maschere (per info e costi scrivere a personae.maschere@gmail.com, cell. 334 2913360). Lo spettacolo rientra nella rassegna "Melting Pop" organizzata all'Ambra dal Teatro della Juta.

Biglietti acquistabili alla segreteria del Dlf dal lunedì al venerdì (9-12.30 e 16-19), o sulla piattaforma Diyticket. Info: tel. 0131 252079; segreteria@dlfal.it.