Poste: una rete fisica e digitale per i cittadini

ALESSANDRIA - Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini della provincia di Alessandria una rete fisica e digitale unica in Italia. Due reti che operano in modo integrato e che grazie a questa preziosa doppia dimensione, fanno di Poste Italiane un’ ‘azienda-piattaforma’ in grado di offrire anche in provincia di Alessandria, una serie di servizi secondo le necessità fruibili da tutti i cittadini.

Come rete fisica, Poste Italiane è presente nel tessuto sociale ed economico della provincia di Alessandria con 214 Uffici Postali, 15 Centri di Distribuzione, 77 ATM Postamat e 106 PuntoPoste, ovvero reti terze quali i tabaccai o le stazioni di servizio Eni. Questa presenza ramificata sul territorio, fa sì che oggi il 94% degli italiani si trova a non più di 5 minuti di distanza da un punto di erogazione dei servizi di Poste Italiane.

Sul canale digitale, inoltre, è oggi possibile accedere ai prodotti e ai servizi di Poste Italiane in condizioni di assoluta sicurezza. Tramite il sito internet www.poste.it, ad esempio, i clienti registrati possono facilmente gestire il Conto BancoPosta o il Libretto di Risparmio, sottoscrivere un Buono Fruttifero On Line, richiedere un prestito o i dati per l’ISEE. È possibile inoltre richiedere la spedizione di un pacco, attivare il servizio seguimi o acquistare prodotti filatelici.

Le App di Poste Italiane, disponibili su App Store e Google Play, sono completamente gratuite e sono utilizzabili in mobilità anche da chi non è titolare di un rapporto con l’azienda, come un vero e proprio Ufficio Postale a casa dei cittadini.Tra i servizi offerti da Poste Italiane c’è il rilascio delle identità digitali, servizio che contribuisce in maniera fattiva alla svolta digitale del Paese. In provincia di Alessandria sono più di 119.000 le identità rilasciate.

In questa trasformazione digitale, Poste italiane ha inoltre deciso di accompagnare i cittadini della provincia di Alessandria, sia attraverso dei veri e propri corsi di Educazione Digitale e Finanziaria realizzati online sia attraverso dei video tutorial sul canale Youtube dell’Azienda, dove si spiega in modo facile e intuitivo come operare sulle APP di Poste Italiane. "Siamo la più grande rete di distribuzione del Paese – ha ricordato recentemente l’amministratore delegato di Poste, Del Fante - in una fase storica nella quale tutti hanno virtualizzato i servizi noi abbiamo garantito una presenza costante e qualificata sul territorio. Soltanto le aziende che mantengono la loro presenza fisica tra le comunità possono rivestire un ruolo di primo piano nella transizione digitale dell'Italia".