Spal - Alessandria: da domani biglietti

ALESSANDRIA - Ancora poche ore e poi si aprirà la prevendita di Spal - Alessandria, 13° turno di serie Bkt.

Domani, alle 12, il via per il settore ospiti, uno spicchio con soli 160 posti, perché nello spazio normalmente riservato alla tifoseria avversaria ci sono lavori. Tagliandi sul sito Vivaticket, nei punti vendita del circuito e, anche, contattando il Centro Coordinamento Grigi Club.

Proprio il Centro organizza un pullman, con partenza sabato alle 9, costo 35 euro. Per la conferma ancora pochi posti da coprire, garantendo così un altro viaggio al fianco della squadra: telefonare al 3389065045 o rivolgersi a Corner (via Modena 16) e L'Amico Fruttaio.

Oggi giornata di riposo dopo la partitella in famiglia di ieri mattina: il programma di allenamento ripartirà domani, verificando anche i progressi degli acciaccati. Ad avere più chance di tornare a disposizione è Mantovani, molto difficile per Ba, come anche per Bruccini e Bellodi.