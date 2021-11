San Baudolino, i profumi d'autunno e la fiera della ripartenza

ALESSANDRIA - "La fiera della ripartenza, per Alessandria e per l'intero territorio": con queste parole, il presidente della Camera di Commercio di Alessandria e Asti Gian Paolo Coscia e il numero uno di Alexala, Roberto Cava, hanno 'fotografato' l'edizione numero 35 della 'San Baudolino'.

Ieri e ancora per tutta la giornata di oggi i banchetti dei produttori metteranno in vetrina, per le vie del centro storico e nella 'Corte del Gusto' alla Camera di Commercio (in via Vochieri), i tesori della nostra terra: funghi e tartufi (nonostante un'annata certo non semplice dal punto di vista meteo), salumi e formaggi, miele, pane e dolciumi... Tutto ciò che di bello e di buono arriva dalle campagne e che gli alessandrini - ma non solo loro - hanno assaggiato e acquistato.

E, anche, premiato: nella casa dell'ente camerale, infatti, come da tradizione si è svolta la Mostra del Tartufo: il 'Marengo d'Oro' per il miglior esemplare unico è andato ad Alessio Pasotti di Melazzo per un 'tuber magnatum pico' della bellezza di 252 grammi; il 'Marengo d'Oro' per il miglior gruppo di tartufo bianco a Luca Scillo di Alessandria (gruppo da 710 grammi); il 'Marengo d'Oro' per il miglior gruppo di tartufo nero a Lino Scaiola di Pareto, membro dell'Associazione Tartufai del Monferrato (gruppo da 1.014 grammi); il 'Marengo d'Oro' per il miglior cercatore a Gino Scillo di Alessandria (tartufo da 104 grammi).

San Baudolino, però, è molto altro: è storia, come evidenziato dal sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, e pure solidarietà, nel supporto all'azione dell'Azienda ospedaliera "Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" nel suo percorso verso il riconoscimento a Irccs.