Occimiano regina dei derby

ALESSANDRIA – Secondo derby fra alessandrine – questa volta nel palazzetto del capoluogo – e seconda vittoria per 3-0 per la Nuova Elva Occimiano che piega l’Alessandria Volley: le padrone di casa restano in partita solo per il primo set portando le ragazze di Gombi ai vantaggi e cedendo 26-28, poi secondo e terzo parziale vanno via rispettivamente 17-25 e 18-25.

Dopo una maratona di cinque set cede al tiebreak anche la Cantine Rasore Ovada: due volte avanti sul campo della PlayAsti vincendo primo e terzo set 25-23 e 25-16, due volte rimontata dalle padrone di casa che si aggiudicano i set pari 25-14 e 25-18, nel tiebreak il finale è fatale alle ragazze di Patrone che cedono 15-11 ma grazie al punto guadagnato restano al quarto posto in graduatoria appena una lunghezza dietro la Fortitudo che però ha già riposato.

La Bollente rullo compressore, Novi si ferma In B1 femminile Acqui cede in tre set a Legnano. In B2 si sblocca Euromac Mix e aggancia Normac

Bene la Zs Ch Valenza che con un 3-1 (21-25 25-20 25-23 25-22) in rimonta piega il fanalino di coda To.Volley ancora a quota zero come l’Alessandria e raddoppia il proprio punteggio in classifica. Muove la classifica anche la Plastipol Ovada che si dimostra squadra da trasferta e a Torino travolge il Parella 0-3 (22-25 20-25 23-25) nello scontro diretto per la salvezza.

In D bella vittoria casalinga del Gavi Volley che si impone 3-0 (25-23 25-22 25-15) sul Lasalliano scavalcandolo in classifica e salendo a quota 5 così come l’Alessandria Volley maschile che inanella il secondo successo in casa piegando 3-0 il Pavic (25-19 25-18 25-16) mentre Acqui perde al tiebreak 2-3 (21-25 18-25 25-19 25-11 18-20) con Domodossola e deve dire addio alla vetta della classifica.