Le offerte di lavoro della settimana

LAVORO - Ecco le offerte di lavoro selezionate dal Centro per l'Impiego di Alessandria. Dal 1°di ottobre l'accesso ai servizi del portale www.iolavoro.org è possibile esclusivamente tramite Spid. Le persone non ancora in possesso di Spid possono temporaneamente candidarsi alle offerte di lavoro inviando il curriculum alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it specificando il codice dell'offerta

21912 - Personale di segreteria addetto alle attività amministrative Mansioni: addetto/a alla preparazione documenti per partecipazione a gare di appalto per una cooperativa multiservizi. Requisiti: esperienza nella redazione di documenti per gare di appalto, conoscenza base lingua inglese, ottimo utilizzo del pc e dei principali programmi informatici, diploma in ragioneria o equivalenti. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a termine con possibile conferma.

21800 - Autista patente c cqc Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di autista patente c cqc e addetto/a alle consegne.

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di patente c cqc, disponibilità a caricare e scaricare il mezzo. Esperienza preferibile.

Sede di lavoro: Alessandria e trasferte giornaliere in zone limitrofe.

Tipologia di inserimento: Inizialmente contratto a determinato full time della durata di tre mesi con la prospettiva di trasformazione in contratto a tempo indeterminato full time.

21722 - Manovale serramentista Mansioni: la persona si occuperà di montaggio e installazione serramenti. Requisiti: necessaria minima esperienza nella mansione o nel settore dell'edilizia, in alternativa disponibilità ad effettuare tirocinio presso l'azienda. Si richiede patente B. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, con orario di lavoro full time e/o part time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia in base all'ubicazione dei lavori, spostamenti con mezzo aziendale (furgone).

21465 - Contabile con esperienza Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a all’emissione di bolle e fatture, ai rapporti con banche, clienti e fornitori. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di laurea o diploma in ambito economico, patente b, ottimo utilizzo del programma Zucchetti per contabilità e buona conoscenza del pacchetto Office. E’ richiesta capacità di lavorare in gruppo, autonomia nei compiti affidati ed interesse ad implementare le conoscenze acquisite. Esperienza indispensabile. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: inizialmente contratto a tempo determinato full time con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato full time.

21402 - Idraulico con esperienza Mansioni: La risorsa svolgerà la mansione di idraulico, addetto/a alla realizzazione di servizi igienici, alla manutenzione di impianti idraulici e di riscaldamento. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di esperienza nella mansione e di patente b. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time di dodici mesi. Orario di lavoro: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

21312 - Addetto/a sportello informativo utenza e gestione pratiche Mansioni: la persona si occuperà dello sportello informativo per l'utenza, gestione pratiche (fermi amministrativi, violazioni codice della strada, programmazione affissioni, autorizzazioni utilizzo luoghi pubblici). Requisiti: si richiede minima esperienza in mansioni impiegatizie, capacità nell'utilizzo di pc, scanner e stampanti, buone competenze dell'utilizzo del pacchetto Office, disponibilità a spostamenti occasionali nell'ambito del territorio comunale. Patente B in possesso di mezzo proprio. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato e pieno con la seguente articolazione oraria: dal lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30, sabato dalle 08.00 alle 13.00.

21239 - Esperto contabile Mansioni: la persona si occuperà della contabilità ossia fatturazione, corrispettivi, inserimento prima nota, movimenti di cassa e bancari, registrazione scritture contabili di bilancio, invio dati fiscali, F24. Requisiti: esperienza maturata nel settore. Autonomia, doti relazionali, precisione ed affidabilità. Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: tempo determinato part- time 25 ore settimanali.

21191 - Elettricista manutentore di impianti Mansioni: le persone si occuperanno della manutenzione elettrica, quadri di collegamento, stesura cavi e lavori in quota ple.

Requisiti: Qualifica professionale, preferibile esperienza maturata nel settore. Patente B.

Sede di lavoro: Spinetta Marengo. Contratto di inserimento: tempo determinato full time.

21146 - Esperto/a regionale orientamento al lavoro Mansioni: la persona erogherà i servizi al lavoro previsti dai bandi di politiche attive del lavoro della Regione, supporterà l'elaborazione della documentazione propedeutica all'avvio dei percorsi e produzione di output in itinere. Requisiti: è necessaria esperienza lavorativa documentabile in servizi al lavoro e orientamento maturata presso agenzie per il lavoro, enti formativi e similari. Si valutano sia persone laureate che diplomate. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro full time o part time oppure collaborazione in forma autonoma. Sedi di lavoro: Alessandria e Acqui Terme.

21081 - Softwarista Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di softwarista programmatore plc (Rockwell - Siemens linguaggio di programmazione KOP/LAD,SCL), motion ( Rockwell - Siemens - Bosch) e hmi (Rockwell - Siemens).

Requisiti: La risorsa ideale è in possesso di laurea in ingegneria elettrica od elettrotecnica, ottima conoscenza della lingua inglese, patente b automunito, disponibile a trasferte per installazioni, messe in servizio e collaudo. Esperienza preferibile.

Sede di lavoro: Bosco marengo e trasferte in tutto il mondo

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato full time

21071 - Progettista meccanico Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di progettista - disegnatore meccanico, addetto/a alla progettazione con autocad inventor.

Requisiti: la risorsa ideale ha ottime capacità nell'utilizzo di autocad inventor. Esperienza preferibile.

Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL)

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time della durata di 9 mesi.

20976 - Stampatore offset con esperienza Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di macchinista litografo per stampa offset. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di licenza media, patente b automunito ed ha competenza nell’uso di macchine offset piane per formati grandi e tirature lunghe. Esperienza indispensabile, attitudine alla collaborazione e al lavoro di gruppo. Sede di lavoro: Frazione di Alessandria.Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato full time

20974 - Impiegato/a commerciale area servizi finanziari Mansioni: la persona si occuperà di inserimento e gestione pratiche nell'ambito dei servizi finanziari e del credito al consumo, gestione e sviluppo del portafoglio clienti. Requisiti: predisposizione al contatto con i clienti e attitudine commerciale, disponibilità alla formazione e all'aggiornamento professionale nel settore finanziario, buone competenze informatiche, patente B. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato, orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì.

19499 - Sviluppatore/trice software Mansioni: la persona si occuperà di sviluppo software, gestione progetti in ambito PHP, NodeJs, ReactJS, MySql, attività in frontend e backend. Requisiti: laurea triennale o magistrale in discipline tecnico/scientifiche (preferibilmente ingegneria informatica e ingegneria delle telecomunicazioni). Competenze informatiche: PHP, Javascript, Html, CSS, MySql. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: da definire in fase di colloquio e in base al grado di esperienza. Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì.

19026 - Muratore con esperienza Requisiti: la risorsa ideale è in grado di svolgere la mansione di muratore autonomamente, preferibilmente specializzato nella posa cappotti ed in possesso di attestato formazione Corso Ponteggio. Esperienza indispensabile nel settore. Preferibile residenza in Alessandria o zone limitrofe. Patente b automunito. Sede di lavoro: Alessandria e trasferte per cantieri in Piemonte. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato della durata di 1 mese prorogabile full-time od eventualmente l’azienda è disposta a valutare la prestazione lavorativa con modalità di lavoro autonomo.

18814 - Addetto/a gestione pratiche automobilistiche Mansioni: la persona si occuperà di accoglienza clienti, registrazione pratiche, rilascio di documentazione, mansioni di segreteria generale. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, predisposizione all'apprendimento e all'aggiornamento, ottime doti relazionali, precisione e riservatezza, diploma di scuola media superiore, buone competenze informatiche, pat. B. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione con contratto di apprendistato.

OFFERTE RISERVATE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68 – 99)

21940 - Ausiliario di vendita (art. 18 orfani - vedove - profughi - equiparati) MANSIONI: la mansione si occuperà di svolgere le seguenti attività:

• assistenza al cliente;

• gestione della cassa;

• rifornimento della merce a scaffale

• pulizia e riordino del punto vendita;



REQUISITI: Titolo di studio minimo richiesto: Diploma di scuola media superiore o qualifica professionale

Preferibile uso semplice del videoterminale, preferibile patente B



SEDE DI LAVORO: Alessandria



TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Tempo Determinato 7 mesi part time 20 ore settimanali, Ccnl: Commercio, livello V;



ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile nella GDO

21915 - Addetto alla lavorazione di materie plastiche (art. 18 -orfani - vedove - profughi - equiparati) MANSIONI: la risorsa si occuperà:

 della conduzione dei macchinari alla linea di taglio saldatura di materiale plastico flessibile

 - della conduzione dei macchinari alla linea di stampaggi ed iniezione materie plastiche



REQUISITI:

 qualifica tecnica oppure diploma tecnico;

 conoscenza di base dei principali applicativi informatici;

 autonomia per il raggiungimento del posto di lavoro, non raggiungibile con i mezzi pubblici;



SEDE DI LAVORO: Alessandria;



TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: tempo determinato 12 mesi full time

orari di lavoro: ciclo continuo su turni compresi i notturni e i festivi



ESPERIENZA PREGRESSA: Preferibile

21799 - Aiuto commesso l. 68/99 art 1 disabili MANSIONI: la mansione si occuperà di svolgere le seguenti attività:

• assistenza al cliente;

• gestione della cassa;

• rifornimento della merce a scaffale

• pulizia e riordino del punto vendita;

REQUISITI: Titolo di studio minimo richiesto: Diploma di scuola media superiore o qualifica professionale

Preferibile uso semplice del videoterminale, preferibile patente B.

SEDE DI LAVORO: Alessandria

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Tempo Determinato 7 mesi part time 24 ore settimanali, Ccnl: Commercio, livello IV; Orario articolato su turni 09.00-13.00 / 12.30-16.30 / 16.15 – 20.15. dal lunedì alla domenica; riposo infrasettimanale



ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile