La ricerca del Politecnico, opportunità per il mondo dell’edilizia

Una grande opportunità, laboratori all’avanguardia al servizio del mondo delle imprese, progetti di ricerca che valgono milioni di euro. La sede di Alessandria del Politecnico di Torino, al quartiere Orti, è una realtà viva e attiva, che ha consolidato, all’indomani della chiusura dei corsi decentrati e con l’intera didattica riportata nel capoluogo piemontese, il ruolo di centro di eccellenza grazie a laboratori unici che operano in diversi settori.

«Francamente non mi aspettavo un così alto livello di attività, di competenze e di ricerca. È davvero un patrimonio straordinario, a due passi da casa». Matteo Balbo della Allara Spa di Casale (azienda che opera da più di cinquant'anni nel settore estrattivo) è il presidente del Gruppo dei Giovani Imprenditori Edili di Alessandria. Parla al termine della visita alla sede alessandrina del Politecnico. Ed è profondamente colpito dalle opportunità rappresentate dai centri di studio e dai laboratori. L’incontro, promosso da Ance (costruttori edili) Alessandria, presieduta da Paolo Valvassore, e dal responsabile della sede locale del ‘Poli’, Alberto Frache, ha offerto un ventaglio di possibilità per collaborazioni future.

Durante le due ore abbondanti in cui Frache ha guidato la delegazione dei Giovani Imprenditori Edili è stata presentata tutta l’attività dei dipartimenti che hanno maggiore affinità con le imprese del settore edile e delle costruzioni, partendo dal Centro di Studio e Sviluppo per la Metallurgia e i Materiali per l'ingegneria, la caratterizzazione meccanica, chimica e fisica dei materiali, i macchinari per la trasformazione dei materiali. Lo spiccato carattere tecnologico permette al Centro di svolgere una ricerca mirata prioritariamente a soddisfare le richieste del mondo delle imprese.

Lo stesso vale per “l’Area materiali” (metallici, preziosi e non, plastici, ceramici o non convenzionali) e per il laboratorio di “Compatibilità elettromagnetica” che è dotato della ‘camera anecoica’ per le prove di compatibilità elettromagnetica. Il laboratorio nasce come supporto alle aziende nella valutazione dello stato e nella soluzione dei problemi di compatibilità elettromagnetica. L'esperienza di più di un decennio di analisi sul campo dei più comuni problemi di compatibilità elettromagnetica è affiancata all'esecuzione di prove non standard, analisi di sicurezza elettrica e prove di caratterizzazione.

Il panorama delle aree di ricerca della sede alessandrina del Politecnico di Torino sono completate dall’Area di Ingegneria biomedica, materiali polimerici naturali e di sintesi per utilizzo in campo medico (ingegneria tessutale e rilascio controllato di farmaci) e dell’Area di Ingegneria biochimica nel cui ambito opera il Biosolar Lab, un laboratorio biochimico che si occupa dello studio di vari aspetti della fotosintesi e della bioenergia.