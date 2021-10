Premio Liedholm a Stefano Pioli

CUCCARO - Torna il 'Premio Liedholm' dopo un anno di sosta forzata. Il Comitato organizzatore, guidato da Fabio Bellinaso, che ne è stato ideatore insieme a Carlo Liedholm, figlio del 'Barone', ha scelto il vincitore 2021.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Stefano Pioli. La cerimonia di premiazione del tecnico del Milan, capolista della serie A, sarà il 10 novembre, alle 12, a Villa Boemia.

Questa la motivazione della giuria per il vincitore dell'edizione del decennale: "Per lo stile e l'eleganza che hanno contraddistinto il suo ruolo, prima di calciatore e poi di allenatore, per la serietà e la serenità trasmesse nell'affrontare critiche e difficoltà incontrate nel percorso di crescita della propria carriera, senza mai ricercare alibi".

Per il 2021 il comitato organizzatore ha scelto di ripartire con il calcio, "dal prossimo anno ricominceremo a consegnare anche il premio per 'altri sport'. Nel 2022 - sottolinea Bellinaso - ci sarà il centenario della nascita di Nils Liedholm e, insieme al figlio Carlo e alla famiglia, stiamo già lavorando ad alcuni eventi per sottolineare i grandi valori di uno sportivo e una persona dallo stile unico e inconfondibile"