Incidente in via Milano, angolo via Bissati: 21 enne guidava ubriaco

ALESSANDRIA - Polizia Municipale e ambulanza della Croce Rossa sono intervenuti questa notte, poco prima delle 2, in via Milano, angolo via Bissati, per un incidente.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma solo danni a cose.





Protagonista del fatto un ragazzo di 21 anni, risultato positivo all’alcol test. Per cui segnalazione per guida in stato d’ebbrezza.