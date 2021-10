Como - Alessandria: Ba, Palazzi e Corazza ci sono

ALESSANDRIA - Restano fuori 'solo' in tre per la sfida a Como: Bruccini, Celesia e Bellodi indisponbili, ma Longo ritrova Ba e recupera anche Palazzi e Corazza, che in settimana hanno svolto lavoro in parte differenziato, ma sono pronti per la gara di oggi, alle 18.30, al Sinigaglia.

Per il tecnico più alternative a centrocampo, dove Ba potrebbe anche tornare titolare al fianco di Casarini, spostando Chiarello più avanti, nel tridente d'attacco. E, in avanti, anche se magari solo per uno spezzone, c'è anche Corazza, capocannoniere della squadra con 5 reti segnate.

Como - Alessandria: Cerri out, Corazza in dubbio Quasi 2900 biglietti venduti, quasi esaurita la curva dei lariani. Domani, alle 15, partono i cinque pullman

In casa Como Gattuso, come già l'allenatore dell'Alessandria, invita ad andare oltre i ricordi dei sei mesi fa, quando i lariani festeggiarono, e di spostare l'attenzione alla gara di oggi, un altro spareggio, anche se gli obiettivi sono diversi rispetto al 25 aprile. Con Cerri out, favorito è Gliozzi. A sinistra torna Chajia, Parigini parte in panchina.

Il settore ospiti dell'Alessandria è esaurito da martedì, anche nella curva dei lariani non ci sono più tagliandi: la sfida sarà anche sugli spalti.

Como - Alessandria: quattro a rischio forfait Oltre a Ba e Bruccini, anche Palazzi e Corazza. Longo: "Preoccupato? Solo di ciò che posso gestire"

Le formazioni

Como (4-4-2): Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Cagnano; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Chajia; Gliozzi, La Gumina. A disp.: Facchin, Solini, Bertoncini, Parigini, Kabashi, Gabrielloni, M'Haidat, Ioannou, Bovolon, Luvumbo. All.: Gattuso

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Chiarello, Casarini, Beghetto; Arrighini, Marconi, Palombi. A disp.: Crisanto, Russo, Ba Lunetta, Benedetti, Corazza, orlando, Pierozzi, Palazzi, Mantovani, Milanese, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Muto di Torre Annunziata e Trinchieri di Milano, quarto ufficiale Cherchi di Carbonia. Var Piccinini di Forlì, assistente Var Affatato del Verbano Cusio Ossola.