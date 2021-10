Como - Alessandria: quattro a rischio forfait

ALESSANDRIA - Quattro a rischio, concreto, di forfait a Como.

L'elenco lo dà Moreno Longo e, in realtà, gli indisponibili o, comunque, in dubbio, sono cinque, perché c'è pure Bellodi, "e per lui i tempi non sono brevi". Di fatto, a parte uno spezzone nella seconda amichevole in ritiro, non si è mai visto, con ricadute su ricadute.

Poi ci sono Bruccini e Ba, che hanno lavorato a parte, qualche chance in più, non molte, per il francese, decisamente meno per l'ex Cosenza. In settimana si sono aggiunti Palazzi e Corazza, "si prova a recuperarli", insiste il tecnico, ma si intuisce anche solo dal tono della voce, che non è per niente facile, al contrario è un equilibrio complesso.

Così c'è un centrocampo da rimodellare, in cui la sola certezza, adesso, è Casarini, peraltro punto fermo della manovra. Chi farà coppia con lui? C'è Chiarello, che in quel ruolo ha giocato il secondo tempo contro al Juve, quasi come se Longo preparasse una eventuale alternativa che, ora, può diventare una necessità.

Ma c'è anche Milanese, rientrato dai dieci giorni con la nazionale Under 20, pochi allenamenti con i compagni, ma anche tanto entusiasmo per la buona prestazione in azzurro. A seconda delle scelte che Longo farà, ci saranno anche novità in avanti, soprattutto per i due esterni a supporto di Michele Marconi. Che è l'unico superstite dell'ultima vittoria dei Grigi al 'Sinigaglia'.

Longo non è spaventato da questa situazione. "Mi preoccupo solo di ciò che posso cambiare e su questo, invece, non si può incidere, perché non dipende da me, da noi. La preoccupazione, poi, ruba energie e, invece, serviranno, eccome. Tranquillizzo tutti: l'Alessandria ha le alternative e avrà la migliore formazione possibilie, con ragazzi, tutti, che stanno entrando bene nella B. Vedo come lavorano, quanto si impegnano, quanta convinzione e determinazione hanno".