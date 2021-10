Al via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

ALESSANDRIA - Ad ottobre 2021 ha preso il via il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e che coinvolge solo un campione selezionato di famiglie.

Dopo l’emergenza sanitaria, sono riprese le operazioni censuarie, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, con le attività di raccolta dati che coinvolgono nel 2021 un campione di circa 2 milioni e mezzo di famiglie in 4.531 Comuni dell’intero territorio nazionale. Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal censimento con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat sarà in grado di restituire informazioni rappresentative dell’intera popolazione, nell’ottica di un forte contenimento dei costi.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione delle famiglie coinvolte. Si rammenta che prendere parte al Censimento è un obbligo di legge. La famiglia potrebbe pertanto trovarsi in diverse situazioni.

Ha ricevuto una lettera nominativa dall’Istat che la invita a partecipare al censimento: bisogna, in questo caso, compilare al più presto il questionario on-line, cliccando qui e inserendo le credenziali fornite da Istat o, nel caso dell’intestatario, utilizzando il proprio Spid o Cie; recandosi, previo appuntamento da fissare contattando i numeri telefonici 0131-515350 o 3473873189 oppure scrivendo alla mail anagrafe@comune.alessandria.it, presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), allestito nel Palazzo Comunale, cortile interno, piano terra lato sinistro, attivo per tutto il periodo della rilevazione nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12, dove sarà a disposizione un computer con accesso ad internet per compilare il questionario autonomamente o tramite intervista condotta da un operatore comunale.

Ha trovato affissa sul portone di casa una locandina che annuncia il censimento e la visita di un rilevatore: un rilevatore comunale verrà presso il domicilio munito di tablet e tesserino di riconoscimento per effettuare l’intervista. E’ possibile, dopo aver rilasciato al rilevatore alcune informazioni anagrafiche, decidere di svolgere l’intervista presso il Comune, previo appuntamento da fissare con il rilevatore stesso oppure scrivendo alla mail anagrafe@comune.alessandria.it, recandosi presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), allestito presso Palazzo Comunale, cortile interno, piano terra lato sinistro, attivo per tutto il periodo della rilevazione nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12, dove potrà compilare il questionario tramite intervista condotta da un operatore comunale.

Per avere istruzioni e supporto

Contattare il Numero Verde Istat 800.188.802, attivo tutti i giorni dal 1°ottobre al 23 dicembre 2021, dalle ore 9 alle ore 21. Scrivere all’indirizzo di posta elettronica censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it, consultare il sito dell’Istat cliccando qui oppure contattare i numeri: 0131-515350, 3473873189 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica anagrafe@comune.alessandria.it.