Alessandria, test con la Juventus alla 'Continassa'

ALESSANDRIA - La prima settimana di avvicinamento alla sfida con il Como (il 16, alle 18.30, al Sinigaglia) si conclude con un allenamento congiunto di prestigio.

Sabato, alle 11, i Grigi affronteranno la Juventus, nell'impianto della Continassa, vicino allo Stadium

Per Moreno Longo anche una verifica degli uomini a disposizione, assenti sicuri Milanese e Russo impegnati con le nazionali Under 20 e Under 21.

Anche Max Allegri avrà un gruppo ridotto, ma la gara con l'Alessandria servirà anche per testare le condizioni di chi ha giocato meglio e il recupero di Dybala.