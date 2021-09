Democrazia deliberativa e figura professionale del facilitatore: aperte le iscrizioni

ALESSANDRIA - Sono aperte le iscrizioni al percorso formativo di democrazia deliberativa e progettazione partecipata, rivolta ai giovani amministratori under 35, amministratori di prima nomina, operatori sociali, insegnanti, youth leader, studenti e a quanti sono interessati ai temi della partecipazione e dei processi di deliberazione.

Il percorso, organizzato dall’Informagiovani - ASM Costruire Insieme, nell’ambito del progetto PartecipAzione 2.0 del Comune di Alessandria – Assessorato Politiche Giovanili, finanziato da Regione Piemonte , è a cura della Società Cooperativa Pares, organizzazione che da diversi anni realizza progetti di cittadinanza attiva, democrazia deliberativa, partecipazione e sviluppo. La proposta è strutturata in 40 ore di formazione di cui 21 ore sviluppate su 3 giornate in presenza (14, 22 e 28 ottobre dalle 10 alle 17), presso il Centro Giovani “Pittaluga” sito nei giardini di via Cavour ad Alessandria, e le restanti ore in momenti di approfondimento autogestiti da parte dei partecipanti.

Sempre a cura di Pares, si terrà on line venerdì 1° ottobre dalle 14 alle 18, un incontro specifico sul facilitatore (community manager) nei processi di cittadinanza attiva, risorsa professionale chiave dei processi deliberativi. Il corso rappresenta una novità assoluta per il nostro territorio e un momento formativo di sviluppo locale: permetterà di mettere a fuoco idee, strumenti, esperienze per coinvolgere i cittadini nell’amministrazione condivisa dei beni comuni, nei processi di cittadinanza attiva e nelle scelte pubbliche. L’azione didattica avverrà attraverso momenti frontali, laboratori in piccoli gruppi e il lavoro sui casi. Verranno affrontati i temi relativi ai regolamenti sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, i patti di collaborazione, l’animazione e la facilitazione per l’amministrazione condivisa.

La bibliografia e la linkografia verranno messe a disposizione dei partecipanti. Il laboratorio formativo prevede l’utilizzo di strumenti per la progettazione partecipata e per la scrittura collaborativa quali: Diamante, OPERA, Guizzo, Nei panni di…, Canvas.

Per la partecipazione agli incontri formativi in presenza è richiesto il Green Pass. Il numero di posti è limitato, in caso di esubero di richieste le iscrizioni si accolgono in ordine d’arrivo. Gli interessati sono invitati ad iscriversi solo se ritengono di poter frequentare effettivamente. Tutte le informazioni pratiche: Informagiovani - ASM Costruire Insieme, numero verde 800116667, informagiovani@asmcostruireinsieme.it , Facebook Informagiovani Alessandria

Clicca qui per iscriverti

Formatori e facilitatori

Giulia Bertone, esperta di partecipazione e di cittadinanza digitale. Sviluppa interventi di coinvolgimento dei cittadini in contesti digitali e tradizionali; Marco Cau, agente di sviluppo locale. Collabora a progetti multidisciplinari e multiattore per promuovere e valorizzare città, territori, organizzazioni. Si occupa di azione locale, di progettazione partecipata e di project management, cura la costruzione delle partnership e accompagna comunità di pratica e gruppi di lavoro; Michele Silva, videomaker ed esperto di user experience, si occupa di partecipazione digitale e comunicazione multimediale a supporto di processi di amministrazione partecipata; Viola Petrella, si occupa di facilitazione di processi collaborativi. Borsista di ricerca presso la Northumbria University, esamina il ruolo delle relazioni interpersonali nei processi di ideazione, sostegno e attuazione di risposte innovative ai bisogni sociali. Ha conseguito un master in Urban Design e Pianificazione (University College London, UCL) e uno in Project Management per lo Sviluppo Locale e la Cooperazione Internazionale (ASVI Social Change School). Cura il blog violapetrella.com.

***

I progetti “IN/dipendenti 2.0 e PartecipAzione 2.0 sono stati finanziati da Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nell’ambito del Bando Giovani 2019, sono promossi dal Comune di Alessandria – Assessorato Politiche Giovanili, in collaborazione con ANCI, l’Associazione Cultura e Sviluppo, l’Informagiovani dell’ASM Costruire Insieme di Alessandria, il CISSACA, il SER-D dell’ASL-AL e i Comuni della rete Giovani&Informati.