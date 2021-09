Acquese: calano ancora i contagi. Solo 7 i Comuni con positività

ACQUI TERME - Lentamente, ma ormai da alcuni mesi il trend dei contagi nell'Acquese, come d'altronde nel resto della regione, è in costante diminuzione. In tutti i comuni il numero delle positività si fa sempre più esiguo, anche se il vero (e ulteriore) banco di prova sarà il periodo autunnale. Lo scorso anno, infatti, la curva dei contagi aveva iniziato di nuovo a impennarsi proprio nelle prime settimane di ottobre. A confermare questa tendenza ci sono i numeri forniti dall'Unità di crisi regionale. In tutto il territorio Acquese sono meno di una trentina i casi accertati, distribuiti in appena 7 Comuni.

Ad Acqui Terme, alla serata di ieri (sabato 25), si contavano una dozzina di domiciliati positivi al test Covid. A Cassine, invece, sarebbe sceso a 6 il numero dei contagiati, seguono Rivalta Bormida con 5 e Melazzo con 4 positività. In altri tre paesi del territorio, ovvero Gamalero, Visone e Merana, si conta un solo caso.

All'ospedale Galliano al momento si conta un solo paziente positivo a test ricoverato nel reparto di terapia intensiva.