Perugia - Alessandria: Pisseri c'è, dubbi per Alvini

FIRENZE - Una rifinitura intensa sul campo della nazionale, a Coverciano, poi l'ultimo tratto verso la quarta trasferta, a Perugia, di questa partenza in salita della serie B per l'Alessandria, che ha affrontato, fino ad ora, le prime cinque formazioni della classifica, avvio di quelli durissimi per una matricola.

Longo ritrova Pisseri dall'inizio, dopo i secondi 45' contro l'Ascoli. In difesa, come sottolinea anche il presidente Luca Di Masi, "è la prima volta che Di Gennaro (al rientro dopo la squalifica, ndr) e Prestia possono giocare insieme". La prima volta anche della linea difensiva completa schierata nella finale promozione con il Padova. In avanti, soprattutto, almeno un paio di ballottaggi.

Perugia - Alessandria: allenamento a Coverciano Dopo la seduta di questa mattina la squadra è partita. Tappa al centro tecnico federale

'Grifo', curva esaurita

Il Perugia, che non vince davanti al suo pubblico da un anno e otto mesi, è in salutae e in serie positiva da tre turni. Soprattutto la vittoria a Cremona ha infiammato la tifoseria e i biglietti in curva sono esauriti da ieri. Anche i Grigi avranno un buon numero di sostenitori: niente pullman, però, perché non è stata raggiunta la cifra minima di adesioni.

Mustacchio da una parte e De Luca dall'altra sono gli ex più attesi. In casa Perugia ci sono due giocatori che sono stati obiettivi dell'Alessandria, Lisi e Segre. Massimiliano Alvini, tecnico dei padroni di casa, per sua ammissione, ha "almeno un dubbio per reparto", Longo (che non ha Bruccini, Mantovani e Bellodi), chiede ai suoi di "ripartire da quanto di buono l'Alessandria ha dimostrato, per gioco e personalità".

A dirigere Perugia - Alessandria, domani alle 14, sarà Valerio Marini di Roma1, 39 anni, da sei stagioni in B e A, fischietto dal rigore facile. In questo campionato è la prima direzione nella serie cadetta, dopo due in A: Inter - Genoa 4-0 e Atalanta - Fiorentina 1-2