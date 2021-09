Incidente in via Marengo: di notte contro il palo col furgone

ALESSANDRIA - In via Marengo, la via d'ingresso della città arrivando da Spinetta, ci sono ancora i resti di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte. Un palo è stato abbattuto, e i cocci del mezzo sono sul marciapiede.

Da quanto è emerso, è stato un alessandrino alla guida di un furgone a finire contro il palo, abbattendolo.

Sul posto è intervenuta la Polizia, oltre ai medici del 118. Chi era alla guida non ha riportato gravi lesioni, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice verde. L'uomo non era ubriaco.

La sbandata potrebbe essere stata causata dalla velocità eccessiva. Sono in corso accertamenti.