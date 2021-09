Via Marengo, bruciati cassonetti. Danni a un edificio

ALESSANDRIA - ORE 14.30 - Sull'incendio della scorsa notte in via Marengo sta indagando la Polizia. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno già acquisito le immagini delle telecamere, la visione dei fotogrammi potrebbe essere importante per capire se si sia trattato di un atto doloso.

Le fiamme hanno distrutto i cassonetti, ma hanno anche creato danni all'edificio adiacente.

ORE 9.50 - Paura questa notte in via Marengo, dove sono stati dati alle fiamme alcuni cassonetti. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo, che ha però provocato danni anche a un edificio adiacente.