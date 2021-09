Tennis: ai Mondiali master Falleti punta all'oro

UMAGO - Due vittorie in poco meno di 24 ore: adesso Manu Falleti può inseguire il suo secondo oro mondiale dopo quello conquistato a Miami.

A Umago, in Croazia, dove si stanno svolgendo i tornei di tennis per i titoli iridati master, la maestra alessandrina, in coppia con Valentina Padula, conquista il pass per la finale del doppio femminile m45, dopo una autentica maratona.

Nei quarti di finale 6/3 6/1 su Prazeres - Gorecka, oggi in semifinale due ore di gioco per avere la meglio, 7/6 7/6, sulla testa di serie numero uno del tabellone, Vlada Kirilovska - Stephanie Kolar.

Domani l'ultimo ostacolo verso il titolo ha i nomi delle slovene Karin Lusnic e Barbara Muley, già 105 Wta. "Ci tengo molto, per me stessa, al rientro dopo lo stop di un mese per covid, per mia mamma e mia sorella, per la mia famiglia, gli amici, gli allievi e gli sponsor. Se sono qui lo devo a tutti loro".