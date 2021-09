Alessandria - Ascoli senza Di Gennaro. Stop anche per Migliaccio

ALESSANDRIA - La squadra è tornata in campo già questa mattina: i tempi sono davvero ridotti all'osso, già domani rifinitura e martedì, alle 18, arriva l'Ascoli dell'ex Andrea Sottil, che dopo tre successi in fila è stato battuto in casa dal Benevento (0-2). "Meglio giocare subito e non rimuginare per molti giorni la rabbia per la partita di Lecce. Trasformiamola in energia per questa partita davanti ai nostri tifosi, che aspettiamo in tatni" ha sottolineato il presidente Luca Di Masi.

Stop per due

Moreno Longo non avrà a disposizione Matteo Di Gennaro, squalificato dopo il rosso a Lecce, due ammonizioni "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario", e deve verificare la condizione dei giocatori indisponibili nell'ultimo turno. In difesa, però, scelte quasi obbligate.

Non ci sarà neppure Dario Migliaccio: il vice allenatore è stato allontanato al 20' della ripresa, "per aver contestato con veemenza una decisione arbitrale", infrazione, come si legge nel dispositivo, rilavata dal quarto ufficiale. Proteste collegate all'espulsione di Di Gennaro.

Chi dirige martedì

Sarà Daniele Minelli di Varese a dirigere Alessandria - Ascoli. L'arbitro ha già diretto tre volte l'Alessandria, con altrettanti successi dei Grigi. Minelli era stato messo fuori dai quadri dell'Aia, insieme ad un collega, al termine della stagione 2019 - 2020, ma ha fatto ricorso e, con il cambio alla presidenza dell'Aia, da Nicchi a Trentalange, stato riammesso. Con lui gli assistenti Fontemurato e Vigile, il quarto uomo è Lovison, al Var Sozza e Rossi.