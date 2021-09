Golosaria premia i vincitori dell'Instagram photo contest

Sono stati tanti i visitatori di Golosaria Monferrato a rispondere all’appello del primo Instagram Photo Contest, il concorso fotografico lanciato su Instagram dall'Associazione Club di Papillon, promotrice della rassegna, che ha raccolto diverse e interessanti interpretazioni di “Orizzonti” monferrini, tema dell’edizione appena conclusa.

Una serie di fotografie riunite dall’hashtag #orizzontigolosaria che hanno immortalato la bellezza autentica del territorio guardando oltre i confini percepibili e cogliendo suggestioni che del Monferrato hanno fatto emergere l’anima più profonda.

Tra gli scatti, la giuria presieduta da Paolo Massobrio ha scelto come vincitori quelli di Simona Fico (@Lostinmil), che ha conquistato la terza posizione “Per l’immagine positiva del territorio che si rispecchia nel suo vino principe, la Barbera, declinato al femminile. La foto premiata evidenzia un perfetto utilizzo della luce naturale e dei dettagli colti in prospettiva”.

Secondo posto invece per Enrica Deregibus (@enric_d) e il suo tramonto all’orizzonte di Grazzano Badoglio. La sua immagine “Conclude uno storytelling durato l’intera giornata che racconta un Monferrato diverso, che spazia dalle testimonianze dell’archeologia industriale fino alle botteghe di paese. Un paese che coincide con il racconto di Golosaria”.

Primo classificato è risultato Stefano Grazioli (@stefanograzioli) con un’immagine in bianco e nero scattata a Cella Monte capace di “Giocare con i contrasti e le dissolvenze tra le nubi per evocare un Monferrato in perenne equilibrio tra il sogno e la realtà. Un orizzonte che proprio tra le nebbie trova il suo futuro”.

Ai tre vincitori verranno assegnati altrettanti riconoscimenti che faranno immergere ancor di più nello spirito del Monferrato: al terzo classificato sarà consegnata una fornitura di vino; al secondo classificato un buono per una cena per due persone da spendere alla tavola del ristorante Accademia di Casale Monferrato e al primo classificato un pernottamento per due persone presso il wine resort Hic et Nunc di Vignale Monferrato.