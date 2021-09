Promozione: avanti in quattro

ALESSANDRIA - Non è andato benissimo il primo turno di Coppa Italia in Promozione per le squadre alessandrine: delle sei potenziali qualificate massime - quattro delle otto iscritte si affrontavano in scontri diretti da cui una sarebbe per forza rimasta eliminata - solo quattro sono riuscite a qualificarsi per i sedicesimi di finale in programma per il 14 e il 28 ottobre, il sorteggio integrale degli accoppiamenti verrà effettuato in settimana.

Dagli scontri diretti l'Ovadese ha replicato la vittoria dell'andata sulla Luese Calcio Cristo: 4-1 il risultato finale con le reti di El Amraoui, Nelli, Sassari e Anania mentre ancora Alessio Margaglio è risultato decisivo per espugnare il campo dell'Arquatese di misura e qualificare la Pastorfrigor Stay al turno successivo.

Bene la Valenzana Mado che strappa un 2-2 a Mirafiori grazie ai gol di Mazzola e Davide Rizzo e passa il turno grazie al 2-1 dell'andata, mentre con lo stesso risultato l'Asca elimina il Pozzomaina anch'essa per effetto del successo al 'Cattaneo'. Eliminate invece la Gaviese, che dopo lo 0-3 casalingo non va oltre il pareggio a reti bianche con la Santostefanese, e la Novese battuta in casa 1-2 dal San Giacomo Chieri che si era già aggiudicato la gara d'andata.

In Coppa Piemonte di Prima Categoria pareggio pirotecnico fra Junior Pontestura e Calliano: finisce 3-3 con la rete di Erradi e la doppietta di Siracusa per i casalesi mentre nel triangolare 24 successo per 2-1 del Tassarolo sulla Capriatese e ora i gialloblu si giocheranno tutto nell'ultima gara a San Salvatore Monferrato con due risultati su tre a disposizione.