Supporters 99, il tifo ai piedi del Meier

ALESSANDRIA - I cori per il direttore sportivo Fabio Artico, che nel cuore del popolo grigio è sempre il bomber. E per Michele Marconi e Simone Benedetti: il viaggio nel tifo ha fatto tappa a 'La Boccia', ai piedi del Ponte Meier, nuova casa dei Supporters 99.

Un 'viaggio', coordinato dallo slo Mario Di Cianni, per portare i Grigi nella città e sul terriorio. Presenti anche i rappresentanti di altri club. A campeggiare lo striscione realizzato 22 anni fa da Giuseppe Pacchiega, 'Packy', ancora splendido dopo essere stato esposto in centinaia di stadi.

Per alcuni la serata è stata anche l'occasione per definire i dettagli della trasferta a Lecce, che alcuni affronteranno in aereo, altri in auto, altri ancora in treno e c'è anche chi ha scelto il 'sistema misto'.

Il Coordinamento raccoglie già le adesioni per la trasferta a Perugia del 26: 45 euro il costo, 25 per gli Under 12, partenza alle 7, prenotazioni entro mercoledì 23, telefonando al 3389065045 o rivolgendosi a Corner e L'Amico fruttaio.