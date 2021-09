La ministra Dadone in Cittadella, con diretta Twitch

ALESSANDRIA - La ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone domenica 12 settembre sarà in Cittadella, per visitare Alecomics, la fiera del fumetto. L'invito è arrivato dalla senatrice M5S Susy Matrisciano, che commenta: "è un grande segnale di attenzione nei confronti della nostra città Alecomics è un patrimonio da tutelare, così come la straordinaria cornice che la ospita fin dalla sua prima edizione, la Cittadella".

La ministra sarà in diretta sul suo canale Twitch, alle 14,30, parlando con Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre alessandrini che si occupano di robotica educativa.