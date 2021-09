Notte violenta, durante la lite spunta un coltello

SPINETTA MARENGO - Notte violenta quella tra martedì e mercoledì nel sobborgo alessandrino. Una lite si è trasformata in qualcosa di più grave quando è spuntato un coltello. Una situazione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve. I medici del 118 hanno infatti effettuato il trasportato in ospedale in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno svolgendo indagini, e non forniscono particolari.