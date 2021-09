In piazza per la 'giustizia climatica'

ALESSANDRIA - In concomitanza con il global climate strike (sciopero per il clima) del 24 settembre, anche gli attivisti alessandrini di Fridays for Future scenderanno in piazza e non solo. Per tutto quel fine settimana ci saranno incontri e momenti di dibattito.

Gli eventi

Venerdì mattina, dalle 9 in piazza Marconi: corteo studentesco organizzato e, alle 16 assemblea pubblica presso il Laboratorio Sociale, in via Piave 63.

Sabato sera alle 21, in occasione della stagione live del Laboratorio Sociale, sarà ospite Benedetta Raina - cantautrice classe 2001 di Alessandria, collocabile nel panorama musicale dell’indie-pop italiano. Al concerto seguirà il dj set di MatteoGK_

Domenica sera, alle 21, saranno presenti rappresentanti del Comitato Stop Solvay e le altre realtà che da anni lottano contro l'inquinamento da Pfas e per il diritto alla salute di tutti. Saranno al Lab Sociale le Mamme No Pfas e i medici ISDE (associazione medici per l'ambiente).