Alessandria: dalle 16.30 300 abbonamenti in vendita

ALESSANDRIA - Fra mezzora scatta la vendita libera degli abbonamenti. Questa mattina, alle 9.30, si è chiusa la settimana riservata alla prevendita per chi aveva già la tessera nel campionato 2019 - 2020.

A disposizione dei tifosi sono rimaste 300 delle 1000 tessere che la società ha deciso di mettere in vendita. Dunque sono 700 i vecchi abbonati che hanno rinnovato la presenza per tutta l'annata. Alle 16.30 aprirà il botteghino al Moccagatta per l'acquisto, fino alle 19.30, mentre solo per la 'grey member' l'apertura dello sportello è stata anticipata alle 15.30. L'acquisto libero si potrà effettuare anche on line e nei punti del circuito Vivaticket.

Al Moccagatta. Per "una stagione Bestiale" Da venerdì alle 16.30 la prelazione per gli abbonati 2019 - 2020. Ci sarà anche la tribuna laterale scoperta

Le quote sono diverse, ma garantiscono, comunque, un risparmio rispetto all'acquisto del biglietto per ognuna delle 19 gare comprese nella tessera per la "stagione Bestiale".