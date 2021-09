ALESSANDRIA - Dopo lo storico ingresso degli studenti di Medicina nelle corsie dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria che ha caratterizzato questo 2021, il 15 settembre avrà inizio la seconda edizione del corso di formazione per tutor di attività professionalizzante del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

La giornata, organizzata in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, rappresenta un tassello fondamentale nel proseguimento del percorso di formazione degli studenti in vista dell'esame di stato. Durate il corso, infatti, ai medici verranno spiegati gli aspetti organizzativi del tirocinio e quelli metodologici di insegnamento, con un occhio di riguardo per la comunicazione e quindi gli aspetti relazionali tra studente e tutor. La formazione, di cui i responsabili scientifici sono il professor Marco Krengli, la professoressa Sandra D’Alfonso, il dottor Luigi Mario Castello e il dottor Antonio Maconi, verterà anche sugli strumenti a disposizione per la didattica, come la cartella clinica, e le attività professionalizzanti, anche mediante momenti di simulazione. Esse hanno la finalità di insegnare abilità gestuali e relazionali con i pazienti in base ai principi aver visto fare, aver svolto insieme, aver svolto in simulazione, essere capaci di fare in modo autonomo.

Si tratta di un'iniziativa di grande rilevanza sia per i singoli professionisti, che diventano protagonisti della formazione dei giovani studenti, sia per l’Azienda Ospedaliera che consolida il percorso già avviato di partnership con l’Università. L'Ospedale di Alessandria, infatti, attraverso il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi, opera in sinergia con l’Upo nella gestione dei Corsi di Laurea, coordinandosi con essa nell’organizzazione di progetti condivisi.

Si ricorda che a ottobre entreranno in corsia gli studenti del quarto anno, a seguito dell’attivazione del polo formativo di Alessandria avvenuto grazie al Decreto dei Ministeri dell’Istruzione, Università, Ricerca e della Salute n.524 del 28.06.2018 che per l’anno accademico 2018/19 ha assegnato all’Università del Piemonte Orientale 145 posti per le immatricolazioni al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e ha consentito di avviare la seconda sede formativa ad Alessandria oltre a quella esistente a Novara, con 50 posti. I numeri a disposizione della sede di Alessandria sono via via aumentati, per arrivare a 80 posti previsti per l’anno accademico 2021/2022. A regime, l’Azienda ospedaliera ospiterà ogni anno circa 250 studenti in tirocinio.

Per accompagnare gli studenti nello svolgimento dell’attività, l’Azienda Ospedaliera di Alessandria in collaborazione con l’Università del Piemonte orientale aveva già lo scorso anno organizzato il primo corso di formazione per tutor, formando circa 90 professionisti.

Per l’edizione di quest’anno, le iscrizioni, riservate al personale medico appartenente ad Ao Al, AouMaggiore della Carità di Novara, Asl Al, Asl Novara, Asl Vercelli, Asl Biella, Asl Vco, potranno essere effettuate sul portale www.formazionesanitapiemonte.it a partire da oggi, 1° settembre fino al 10 settembre.