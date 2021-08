"Sette anni insieme. Ci assomigliamo molto"

ALESSANDRIA - "Vulcanici e visionari. Robero Molino e Luca Di Masi si assomigliano molto". E restano insieme, per il settimo anno consecutivo:cambia il marchio sulle maglie, ma è sempre una azienda del gruppo gestito dall'imprenditore alessandrino, una società leader nel noleggio di mezzi, soprattutto commerciali ma non solo, con un 'flotta' di quasi 500 veicoli Da Gls - "il ciclo si è chiuso con la C" confessa Molino - a Y3K, che ha fatto il debutto in Coppa Italia con il Padova.

"Abbiamo fatto una scelta diversa: abbiamo mostrato le maglie con il nuovo main sponsor - spiega Luca Borio, direttore commerciale - per alimentare la curiosità e oggi sveliamo i dettagli. Molto orgogliosi di avere al nostro fianco, una persona che, come Di Masi, si pone obiettivi e li raggiunge, anche anticipando i tempi. Sette anni fa ci siamo conosciuti, è nata una amicizia, siamo riusciti anche a far diventare Molino un tifoso".

Y3K "è anche un bel marchio, che si sposa molto bene con le nostre maglie e con la nostra filosofia". Ed è una azienda che punta molto sul green. "Non una costola di Gls, ma un gruppo autonomo, con un progetto ambizioso, costruito sull'assistenza personalizzata ai clienti, sulla sostenibilità e su una interpretazione vera del 'green' - aggiunge Roberto Molino - Non solo noleggiamo veicoli green, ma vogliamo accompagnare i clienti verso tipo di mobilità. Y3K è green da oltre 10 anni, nel 2013 abbiamo avuto le prime esperienze con Tesla e oggi abbiamo una trentina di veicoli, mentre per i mezzi commerciali elettrici abbiamo creato una collaborazione con Mercedes. Obiettivi? Entro il 2022 avere il 50 per cento nella flotta di mezzi green e in due/tre anni il 100 per cento".

Per Luca Di Masi la soddisfazione di avere un marchio alessandrino sempre al fianco, "uno sponsor da serie B", anche se nessuno dà cifre - "con Roberto Molino abbiamo in comune molti valori, anche la passione che alimenta ogni nostra scelta". Y3K è il main sponsor, ma non l'unico. "Da regolamento possiamo averne fino a 5, due davanti, uno nel retro maglia, uno nella manica e uno nei pantaloncini. Con uno abbiamo definito, per gli altri ci sono trattative"

Y3K è nello sport con i Grigi, ma anche nel motorsport: una vettura di proprietà, Tesla, è a disposizione di un team che partecipa al campionato italiano E-stc e l'azienda sponsorizza un pilota alessandrino, Andrea Bodellini, nel campionato Fx3.