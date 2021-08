Tornei a Novi e Centogrigio. Arquatese ne fa 50

ALESSANDRIA - La sera delle sfide, Eccellenza contro Promozione, tornei che sono importanti tappe di avvicinamento alla Coppa Italia che incomincerà domenica 29 per Acqui e Castellazzo.

Questa sera doppio appuntamento, quasi in contemporanea.

Alle 19.15, a Centogrigio, la prima edizione del trofeo 'Quartiere Cristo nel cuore'. Subito di fronte Acqui e Borgovercelli, poi i padroni di casa, allenati da Roberto Adamo, giocheranno prima con la perdente del primo confronto (20.15) e poi con la vincente (21.15). In caso di parità dopo i 45' subito calci di rigore.

Alle 19.45, al 'Girardengo' di Novi, un altro triangolare, con la stessa formula. Nel confronti apertura Castellazzo contro Valle Scrivia, formazione di Ronco Scrivia. Poi, alle 20.45, toccherà ai padroni di casa della Novese, impegnati nelle due gare, contro chi esce sconfitto dal match inaugirale e poi contro la vincitrice.

Sempre oggi, alle 20.30, a Busalla, gioca la Polisportiva Gaviese contro i padroni di casa. Domani, alle 18, al Comunale di Valenza, il derby tra ValenzanaMado e Casale Fbc. Sarà l'occasione per 'inaugurare' lo stadio dopo alcuni interventi di ristrutturazione. Ingresso a 5 euro, richiesto il green pass.

Arquatese ne fa 50

Serata speciale, oggi, ad Arquata: dalle 19.30, in piazzza Bertelli, la festa per mezzo secolo dell'Arquatese Valli Borbera, fondata nel 1971. Dopo il saluto dell'amministrazione comunale, la presentazione di tutte le formazioni, dai piccoli amici alla prima squadra, che milita in Promozione. Molte vecchie glorie parteciperanno, per raccontare aneddoti di una società storica nel panorama provinciale e non solo.

Oltre al calcio, anche spettacolo con Mastromarino Live, servizio bar, ristorazione e giochi per i bambini.