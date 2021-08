Spalek in arrivo, Mora va a Siena

ALESSANDRIA - L'ultima gara in maglia grigia Cristian Mora l'ha giocata domenica a Benevento, entrato al 16' della ripresa al posto di Benedetti. L'esterno destro è tornato all'Atalanta, che lo ha girato al Siena, una delle formazioni ripescate in C, dopo un anno in D mancando la promozione diretta.

In entrata, dopo Tommaso Milanese, c'è un jolly offensivo che può giocare come trequartista, alle spalle delle punte, ma anche in posizione più avanzata: ben avviata la trattativa con il Brescia per Nikolas Spalek, '97, nazionale Under 21 della Slovacchia, da tre stagioni e mezzo al Brescia, con cui, nella stagione 2018 - 2019, ha conquistato la promozione nella massima serie, firmando poi un contratto che lo lega alle 'rondinelle' fino a giugno 2022.

Milanese veste il grigio Trasferimento a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, per il giovane fantasista

Ma Pippo Inzaghi ha fatto altre scelte e il giocatore, grande qualità tecniche e duttilità (può essere schierato anche come seconda punta), vuole cercare nuovi spazi in B, osservato anche dal Crotone. L'Alessandria si è inserita con decisione e l'operazione è alle battute conclusive, con i dettagli per la formula. Il giocatore potrà già debuttare proprio contro il Brescia l'11 settembre al Moccagatta

In Italia dal gennaio 2018 (dopo alcune stagioni nella Superlega, la massima serie del suo paese), Spalek ha totalizzato 94 presenze, segnando 8 reti.

Un innesto anche per la Primavera2, Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 2003, l'anno scorso al Novara, aggregato al gruppo della prima squadra