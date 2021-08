Due assessori a Benevento con i Grigi

ALESSANDRIA - "Questa serie B è un salto in avanti enorme per tutta la città. L'amministrazione comunale vuole essere al fianco della squadra e della dirigenza per il debutto a Benevento. Sono onorato di rappresentare tutti gli alessandrini sugli spalti del 'Vigorito' domenica sera".

Piervittorio Ciccaglioni, assessore allo sport, si metterà in viaggio domenica mattina. "Una giornata storica per la città, l'importanza di questa gara annulla anche le distanze. So che ci saranno anche numerosi tifosi, che si muoveranno, in gruppetti, con mezzi propri: sarà un piacere salutarli all'esterno dello stadio".

Viaggio in treno, fino a Napoli, dove ci sarà l'incontro con il collega Giovanni Barosini. "Insieme raggiungeremo, in auto, Benevento per assistere alla partita. Sarà una emozione enorme, porteremo con noi tutte le persone che amano i Grigi".

Un fischietto internazionale

Sarà un arbitro internazionale a dirigere Benevento - Alessandria domenica: il designatore ha scelto Marco Di Bello (nella foto), 40 anni, di Brindisi, che in questa stagione ha già diretto Ludogorets - Ns Mura (3-1) qualificazioni di Champions, e Aberdeem - Breidablik (2-1) per l'Europa League. Con lui gli assistenti Scatragli e Garzelli, il quarto ufficiale Carella, il VarDionisi e l'assistente Var Bottegoni